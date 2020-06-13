13.06.2020, 09:05

Велосипедист сбил подростка на самокате и скрылся. Полиция просит помощи в поисках


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Valteri ratta jooks
Kaks ratturist koolipoissi sattusid eile avariisse (pilt on illustratiivne).Foto: Madis Veltman

Вчера в 14:41 произошло ДТП в городе Сауэ на пешеходно-велосипедной дорожке Сауэ-Лаагри у дома по адресу Куусехеки, 50, где по первоначальным данным 12-летний мальчик ехал на самокате и на него наехал сзади неизвестный велосипедист, который после столкновения скрылся с места происшествия.

Скорая оказала мальчику первую помощь и направила на домашнее лечение.

Полиция просит помощи в поисках скрывшегося велосипедиста, можно позвонить по инфотелефону полиции 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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