Вечером деньги, стулья — никогда. Как предприниматель ловко надул клиентов, наказан не был и вообще имеет право на госкомпенсицию

Куускемаа (38) предлагает встретиться в маленьком заведении общепита, имя которого он просит не упоминать. ”А то придут и сюда и станут опять требовать”, — объяснил он. ”Хорошего разговора у нас не выйдет”, — предостерег он.

На прошлой неделе прокуратура разослала письма 65 людям. Получатели писем в 2013 году с августа по октябрь заказывали себе мебель из IKEA через предприятие Куускемаа, но в итоге остались и без мебели, и без денег.

Помощник прокурора Меэлис Сентифоли поведал, что уголовное дело, длившееся пять лет, приходится закрыть ”по истечении срока давности”.

Одна клиентка разозлилась особо сильно. Реэт Саваствер 12 августа 2013 года заказала из IKEA 80 стульев и заплатила Куускемаа 4 155 евро. Часть стульев она получила, часть — нет. Потеряла она 1 888 евро.

Но дело не только в деньгах, а точнее, в их отсутствии.

Когда в декабре 2017 года Куускемма предъявили подозрения (к тому времени с момента заведения на него уголовного дела прошло уже четыре года!) в мошенничестве, полиция запретила ему покидать место жительства. Однако поскольку Куускемаа виновным не признали, у него есть право требовать от государства компенсацию за ущерб. Например, за то, что мера пресечения нарушала его ”свободу и нормальную жизнь”.

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