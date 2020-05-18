Веб-констебль: ребенок до 13 лет не должен иметь доступа к Tiktok!

Некоторые могут возразить, что можно фильтровать контент. Тем не менее, фильтры не гарантируют, что ребенок не увидит картинку сексуального, насильственного содержания или не прочтет ненормативную лексику. Также в приложении #Tiktok публикуется много глупых "вызовов" #challenge, следуя которым, ребенок может получить травмы или стать жертвой кибер-буллинга. Интернет-пользователи могут публиковать то, что им нравится и количество сообщений огромное, то модераторы практически не контролируют содержания постов. Тем самым ребенок может столкнуться с нежелательным контентом, который может оказать вредное психологическое воздействие на маленького ребенка. Это может вызвать у малыша травму или ночные кошмары.
Несколько рекомендаций родителям:
- при регистрации в любой социальной сети, прислушайтесь к рекомендациям и не регистрируйте пользователем сети ребенка младше разрешенного возраста;
- убедитесь, что ваш ребенок знает, что если он столкнулся с неприемлемым контентом, каким образом следует сообщить о таком контенте модераторам/родителям/полиции;
- родители могут использовать функцию в приложении, чтобы ограничить количество экранного времени, которое ребенок использует в конкретном приложении;
- родители в настройках аккаунта могут ограничить круг лиц, которые имеют возможность комментировать контент, публикуемый детьми;
- родители должны установить конкретные разрешения для тех, кто может отправлять сообщения ребенку;
- следует быть в курсе, кого ребенок добавляет к себе в виртуальные друзья, и обговорить правила, кого можно добавлять в список друзей, а кого нет и почему.
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