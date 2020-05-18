Веб-констебль: ребенок до 13 лет не должен иметь доступа к Tiktok!

Интернет для детей младшего возраста — это мир воображения и выдуманная реальность. Для детей постарше — мир эмоциональных переживаний, мир развлечений и целая система взаимодействия с другими интернет-пользователями.

За последний месяц мне поступило много жалоб от родителей на социальную сеть #Tiktok, в которой пользователи делятся небольшими видеоклипами. Поясню несколько моментов.

Родители спрашивают совета, можно ли разрешать ребенку пользоваться Tiktok.

Мой опыт говорит о том, что ни при каких обстоятельствах ни один ребенок в возрасте до 13 лет не должен иметь доступ к этому приложению. Я считаю, что это приложение не подходит для маленьких детей, так как оно содержит невероятное количество неприемлемого контента и у детей могут появиться нежелательные контакты и случайные знакомые.

Приложение собирает личные данные (имя, фамилия и т.д.). Поступает много жалоб, что видео содержат текстовые надписи сексуального характера — описание полового акта или сообщения с целью знакомства для реализации написанного в реальной жизни. На самом деле мы не знаем, кто является создателем данных аккаунтов — взрослый человек или несовершеннолетний.

Даже самому внимательному и заботливому родителю невозможно постоянно находиться с ребенком и модерировать сообщения или видео, с которыми ребенок может столкнуться в данной социальной сети, да и в киберпространстве в целом.

В недавнем сообщении от # ProtectYoungEyes рассказывалось о молодой девушке, которая разместила свое видео на TikTok, и в течение нескольких часов она получила сообщение от мужчины с видео, где он мастурбирует.

К сожалению, описанные обстоятельства могут происходить в любой социальной сети. Любая популярная у детей платформа привлечет в сеть сексуальных хищников. Ребенок может быть не готов увидеть или прочитать непристойного содержания тексты или видеоролики, тем самым получить психологическую травму.

Давайте совместными силами убережем наших детей. Если мы заметим контент, который следует удалить, то обязательно отправим рапорт/жалобу модераторам, с просьбой его удалить.