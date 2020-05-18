Веб-констебль: ребенок до 13 лет не должен иметь доступа к Tiktok!

В последние месяцы большинство из нас, в том числе и дети, проводит больше времени в интернете. Из общения с людьми вижу, что родители активно интересуются кибер-жизнью своих детей, задают вопросы о интернет-безопасности и хотят больше узнать о том, как защитить детей от педофилов и нежелательного контента в интернете.
Интернет для детей младшего возраста — это мир воображения и выдуманная реальность. Для детей постарше — мир эмоциональных переживаний, мир развлечений и целая система взаимодействия с другими интернет-пользователями.
За последний месяц мне поступило много жалоб от родителей на социальную сеть #Tiktok, в которой пользователи делятся небольшими видеоклипами. Поясню несколько моментов.
Родители спрашивают совета, можно ли разрешать ребенку пользоваться Tiktok.
Мой опыт говорит о том, что ни при каких обстоятельствах ни один ребенок в возрасте до 13 лет не должен иметь доступ к этому приложению. Я считаю, что это приложение не подходит для маленьких детей, так как оно содержит невероятное количество неприемлемого контента и у детей могут появиться нежелательные контакты и случайные знакомые.
Приложение собирает личные данные (имя, фамилия и т.д.). Поступает много жалоб, что видео содержат текстовые надписи сексуального характера — описание полового акта или сообщения с целью знакомства для реализации написанного в реальной жизни. На самом деле мы не знаем, кто является создателем данных аккаунтов — взрослый человек или несовершеннолетний.
Даже самому внимательному и заботливому родителю невозможно постоянно находиться с ребенком и модерировать сообщения или видео, с которыми ребенок может столкнуться в данной социальной сети, да и в киберпространстве в целом.
В недавнем сообщении от # ProtectYoungEyes рассказывалось о молодой девушке, которая разместила свое видео на TikTok, и в течение нескольких часов она получила сообщение от мужчины с видео, где он мастурбирует.
К сожалению, описанные обстоятельства могут происходить в любой социальной сети. Любая популярная у детей платформа привлечет в сеть сексуальных хищников. Ребенок может быть не готов увидеть или прочитать непристойного содержания тексты или видеоролики, тем самым получить психологическую травму.
Давайте совместными силами убережем наших детей. Если мы заметим контент, который следует удалить, то обязательно отправим рапорт/жалобу модераторам, с просьбой его удалить.
Некоторые могут возразить, что можно фильтровать контент. Тем не менее, фильтры не гарантируют, что ребенок не увидит картинку сексуального, насильственного содержания или не прочтет ненормативную лексику. Также в приложении #Tiktok публикуется много глупых "вызовов" #challenge, следуя которым, ребенок может получить травмы или стать жертвой кибер-буллинга. Интернет-пользователи могут публиковать то, что им нравится и количество сообщений огромное, то модераторы практически не контролируют содержания постов. Тем самым ребенок может столкнуться с нежелательным контентом, который может оказать вредное психологическое воздействие на маленького ребенка. Это может вызвать у малыша травму или ночные кошмары.
Несколько рекомендаций родителям:
- при регистрации в любой социальной сети, прислушайтесь к рекомендациям и не регистрируйте пользователем сети ребенка младше разрешенного возраста;
- убедитесь, что ваш ребенок знает, что если он столкнулся с неприемлемым контентом, каким образом следует сообщить о таком контенте модераторам/родителям/полиции;
- родители могут использовать функцию в приложении, чтобы ограничить количество экранного времени, которое ребенок использует в конкретном приложении;
- родители в настройках аккаунта могут ограничить круг лиц, которые имеют возможность комментировать контент, публикуемый детьми;
- родители должны установить конкретные разрешения для тех, кто может отправлять сообщения ребенку;
- следует быть в курсе, кого ребенок добавляет к себе в виртуальные друзья, и обговорить правила, кого можно добавлять в список друзей, а кого нет и почему.
Вызовы #challenge, пользующиеся большой популярностью в приложении, привели к тому, что дети подражали вызовам, которые нанесли серьезный вред физическому или психологическому здоровью детей. Это отдельная тема, но подобное содержание часто встречается в #Tiktok.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: поступили сигналы, что некоторые интернет-пользователи использовали при создании своего аккаунта слово „веб-констебль”, тем самым пытаясь подражать нам. Напомню, что в Эстонии работает три веб-констебля, я и мои коллеги Андеро Сепп и Вилле Ряник, и у нас нет аккаунтов в социальной сети #Tiktok. Будьте внимательны и о своих сомнениях и подозрениях обязательно сообщайте нам, по нашим официальным каналам — https://www.politsei.ee/et/veebikonstaablid
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