Веб-констебль предупреждает о возможном мошенничестве под предлогом участия в лотерее

Получили по э-почте сообщение о том, что вас ждет подарочный лотерейный билет? Будьте осторожны, скорее всего это мошенничество. Либо попытка выманить ваши личные данные, которые могут быть использованы для других махинаций, например, для того чтобы обчистить банковский счет или оформить кредитную карту на имя потенциальной жертвы. Заблокируйте адрес отправителя и отправьте такое письмо в спам.

К сожалению, случаи мошенничества под видом лотереи, происходившие и в прошлом и в позапрошлом годах, повторяются и в этом году. Этим летом было несколько таких случаев. Например, 26 июня поступило сообщение, что 45-летний мужчина купил на сайте lottoviva.com лотерейные билеты на сумму 375 евро. Позже ему позвонили и сообщили, что один из купленных им билетов выиграл более 28 тысяч евро, но для получения выигрыша ему надо заплатить 10% от этой суммы. Пострадавший нашел в интернете информацию, что подобное предложение — мошенничество, и перевода на сумму 2800 евро не сделал. Его ущерб составил 375 евро. Такой же случай произошел в августе, ущерб также ограничился суммой покупки ”билета”.

Отнеситесь критически к полученному сообщению, поищите дополнительную информацию в интернете или обратитесь за советом к веб-констеблям или в свое отделение полиции.

Внимание! Письма мошенников, как правило, не отличаются особенной грамотностью. В сообщении о ”подарочной карте” также имеется ошибка. Среди всех, кто найдет эту ошибку и укажет ее в комментариях к посту на Facebook веб-констебля, полиция проведет абсолютно честную лотерею и разыграем подарки от департамента.

Получили по э-почте сообщение о том, что вас ждет подарочный лотерейный билет? Будьте осторожны, скорее всего это... Опубликовано Jana Frolova Среда, 9 сентября 2020 г.