05.06.2020, 18:35

Веб-констебль: мошенники могут предлагать помощь в возврате потерянных денег через "инвестиции"


Яна Фролова, веб-констебль Пыхьяской префектуры полиции
EST
Klikid ja raalid
Klikid ja raalidFoto: Ester Vaitmaa

Меня очень радует, что в последние месяцы люди все больше обращаются к веб-констеблям и просто в полицию за советом в случае сомнений, не является ли то или иное интересное предложение мошенничеством.

Это правильно и я надеюсь, что вы будете обращаться ко мне или моим коллегам и в дальнейшем – если вы опасаетесь, что за каким-то объявлением о продаже вещи, предложении инвестировать или заработать стоит попытка вас обмануть, лучше посоветоваться с кем-то до того, как сделать денежный перевод или передать неизвестному свои личные данные.

Несмотря на то, что осведомленность жителей нашей страны о различных мошенничествах находится на высоком уровне, мошенники никуда не исчезли и, к сожалению, иногда им удается обмануть доверчивых людей и выманить достаточно крупные суммы денег. Мошенники могут менять название фирм, имена сотрудников, контактные данные, даже убеждать вас, что они, наоборот, хорошие люди, которые хотят помочь вам вернуть потерянные ранее через такие "инвестиции" деньги, поэтому надо обращать внимание не на название фирмы или сайта, а на суть схемы.

Например, вчера в полиции обратилась 65-летняя жительница Эстонии, которая заинтересовалась возможностью инвестирования, но понесла большой ущерб. С середины апреля женщина общалась по телефону и интернету с людьми, которые представились маклерами инвестиционного портала и предложили ей торговать на валютных рынках с большой прибылью. При помощи программы TeamViewer женщина дала доступ этим людям к своему компьютеру и с ее счета были сделаны переводу общей сумме более 36 тысяч евро. Так же на ее имя оформили кредитные обязательства на четыре тысячи евро. Когда женщина не смогла вернуть свои деньги и от нее начали требовать новых переводов под различными предлогами, она обратилась в полицию.

Также вчера начали делопроизводство о случае с предложением работы. С 25 по 27 мая в Таллинне 35-летней женщине предложили работу на дому в предприятии Back-pay, где ее работой было перечисление денег, как ей объяснили, пострадавшим через свой банковской счет. Женщины попросили пройти аутентификацию через ссылку powr.io и mobiil-ID. После того, когда сделала все требуемые переводы, она обнаружила, что на ее имя был взят кредит.

4 июня было начато уголовное делопроизводство по случаю, когда 13 мая 37-летняя жительница Таллинна хотела взять кредит через сайт futurewisefinance.com. Для получения кредита у нее попросили копию документа, выписку банковского счета, счета за коммунальные платежи и 375 евро якобы за регистрацию кредита и декларирование расходов, но кредит женщине так и не перевели, а уплаченные деньги не вернули.

Чтобы уберечь свое имущество, просим следовать простым советам:

  • Когда получаете предложение, обещающее быстрый и гарантированный доход, либо предлагают купить что-то по заниженной цене или получить совершенно бесплатно, но для получения его надо сделать дополнительные денежные переводы, отнеситесь к таким предложениям с осторожностью.
  • Не передавайте незнакомцам свои данные: фото карты или паспорта, кредитных карточек, свои PIN-коды и пароли и т.п.
  • Не переводите деньги до того, как проверите информации о предприятии и убедитесь, что оно заслуживает доверия.
  • Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер программы, дающий дистанционный доступ к вашему компьютеру – TeamViewer или AnyDesk.
  • Если вам поступит подозрительный звонок, не тратьте время и прекратите его, а номер заблокируйте. Сообщите об этом на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или сайт https://cyber.politsei.ee/ru.
  • Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.


Если у вас есть желание узнать больше об инвестировании, можно записаться на консультацию в имеющее аккредитацию в Эстонии надежное финансовое предприятие. Предупреждения о ненадежных предприятиях ежедневно публикует Финансовая инспекция.

Информацию о распространенных видах мошенничества можно найти на нашем сайте.

Читайте также: