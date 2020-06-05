Веб-констебль: мошенники могут предлагать помощь в возврате потерянных денег через "инвестиции"

Это правильно и я надеюсь, что вы будете обращаться ко мне или моим коллегам и в дальнейшем – если вы опасаетесь, что за каким-то объявлением о продаже вещи, предложении инвестировать или заработать стоит попытка вас обмануть, лучше посоветоваться с кем-то до того, как сделать денежный перевод или передать неизвестному свои личные данные.

Несмотря на то, что осведомленность жителей нашей страны о различных мошенничествах находится на высоком уровне, мошенники никуда не исчезли и, к сожалению, иногда им удается обмануть доверчивых людей и выманить достаточно крупные суммы денег. Мошенники могут менять название фирм, имена сотрудников, контактные данные, даже убеждать вас, что они, наоборот, хорошие люди, которые хотят помочь вам вернуть потерянные ранее через такие "инвестиции" деньги, поэтому надо обращать внимание не на название фирмы или сайта, а на суть схемы.

Например, вчера в полиции обратилась 65-летняя жительница Эстонии, которая заинтересовалась возможностью инвестирования, но понесла большой ущерб. С середины апреля женщина общалась по телефону и интернету с людьми, которые представились маклерами инвестиционного портала и предложили ей торговать на валютных рынках с большой прибылью. При помощи программы TeamViewer женщина дала доступ этим людям к своему компьютеру и с ее счета были сделаны переводу общей сумме более 36 тысяч евро. Так же на ее имя оформили кредитные обязательства на четыре тысячи евро. Когда женщина не смогла вернуть свои деньги и от нее начали требовать новых переводов под различными предлогами, она обратилась в полицию.

Также вчера начали делопроизводство о случае с предложением работы. С 25 по 27 мая в Таллинне 35-летней женщине предложили работу на дому в предприятии Back-pay, где ее работой было перечисление денег, как ей объяснили, пострадавшим через свой банковской счет. Женщины попросили пройти аутентификацию через ссылку powr.io и mobiil-ID. После того, когда сделала все требуемые переводы, она обнаружила, что на ее имя был взят кредит.