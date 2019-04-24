Вчерашнее бомбовое предупреждение ”Юлемисте” оказалось детской шуткой

По словам пресс-представителя полиции Рагне Кейск, звонили со скрытого номера. Информацию передали в Центр тревоги. На место прибыли полицейские и спасатели.

Буквально на днях торговому центру также угрожали бомбой.

Сегодня стало известно, что произошедшее — шутка двух мальчиков.

Также выяснилось, что ”авторы” первого и второго звонков между собой не связаны. Во второй раз звонили мальчики 12 и 13 лет, живущие в Западной Эстонии.