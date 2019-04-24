24.04.2019, 12:48
Вчерашнее бомбовое предупреждение ”Юлемисте” оказалось детской шуткой
Вчера около 20.00 неизвестный по телефону предупредил таллиннский торговый центр ”Юлемисте” о том, что там заложена бомба.
Вчера около 20.00 неизвестный по телефону предупредил таллиннский торговый центр ”Юлемисте” о том, что там заложена бомба.
По словам пресс-представителя полиции Рагне Кейск, звонили со скрытого номера. Информацию передали в Центр тревоги. На место прибыли полицейские и спасатели.
Буквально на днях торговому центру также угрожали бомбой.
Сегодня стало известно, что произошедшее — шутка двух мальчиков.
Также выяснилось, что ”авторы” первого и второго звонков между собой не связаны. Во второй раз звонили мальчики 12 и 13 лет, живущие в Западной Эстонии.
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