24.04.2019, 12:48

Вчерашнее бомбовое предупреждение ”Юлемисте” оказалось детской шуткой

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rus.delfi.ee
EST 19
Must reede Ülemiste keskuses
Must reede Ülemiste keskusesFoto: Rauno Volmar

Вчера около 20.00 неизвестный по телефону предупредил таллиннский торговый центр ”Юлемисте” о том, что там заложена бомба.

По словам пресс-представителя полиции Рагне Кейск, звонили со скрытого номера. Информацию передали в Центр тревоги. На место прибыли полицейские и спасатели.

Буквально на днях торговому центру также угрожали бомбой.

Сегодня стало известно, что произошедшее — шутка двух мальчиков.

Также выяснилось, что ”авторы” первого и второго звонков между собой не связаны. Во второй раз звонили мальчики 12 и 13 лет, живущие в Западной Эстонии.

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