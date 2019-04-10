Вчера возле автовокзала под машину попали три девочки школьного возраста

Первая авария произошла в 15:54 возле Одра, 2, где 45-летний водитель легкового автомобиля Subaru XV при совершении поворота направо наехал на двух 12-летних девочек, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Стоит отметить, что, по предварительным данным, как для машины, так и для пешеходов горел зеленый свет. Девочки были доставлены в больницу.

Всего через несколько минут, в 15:57, поступило сообщение о другой аварии. Она произошла неподалеку, возле Тарту мнт, 83, где 16-летняя девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и получила удар от легкового автомобиля Nissan X-Trail, которым управлял 49-летний мужчина. Прибывшие на место медики доставили девушку в больницу.