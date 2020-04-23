Вчера в Харьюмаа в ДТП пострадали четыре мотоциклиста

Первая авария произошла 08:58 возле дома по улице Техника, 73 в Таллинне, где совершавший разворот через двойную сплошную линию легковой автомобиль BMW X5 под управлением 40-летнего мужчины столкнулся с мотоциклом KTM под управлением 31-летнего мужчины. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:11 произошла авария на перекрестке Пярну мнт и улицы Рапла в Таллинне, где легковой автомобиль Mercedes-Benz E220 под управлением 44-летнего мужчины при совершении поворота налево столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 53-летнего мужчины. Мотоциклиста доставили в Ида-Таллинскую центральную больницу.

В 18:42 поступило сообщение об аварии возле Метса, 7 в деревне Клоога в Ляэне-Харьюмаа, где 30-летний мужчина не справился с управлением мотороллера Piaggio NRG и съехал с дороги. Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:40 произошла авария на перекрестке Палдиски мнт и улицы Моони в Таллинне, где легковой автомобиль Honda Jazz под управлением 39-летнего мужчины при совершении поворота направо со второй полосы врезался в двигавшийся по первой полосе прямо мотоцикл Yamaha под управлением 25-летнего мужчины. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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