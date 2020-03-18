Вчера в Эстонии утонули два человека

17 марта в 11:55 в деревне Напи в волости Сетомаа в пруду нашли тело 86-летнего мужчины.

Как сообщает Лыунаский спасательный центр, скорее всего, мужчина поскользнулся на мостике и упал в воду.

В этот же день в 12:58 в деревне Хиндса в пруду было найдено тело 63-летнего мужчины. По предварительным данным, речь также идет о несчастном случае: мужчина поскользнулся на берегу и упал в воду.

Спасатели напоминают, что пожилым и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата следует вблизи водоемов быть предельно внимательными.

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