Вчера в Эстонии утонули два человека
Вчера в Эстонии утонули двое пожилых мужчины.
Вчера в Эстонии утонули двое пожилых мужчины.
17 марта в 11:55 в деревне Напи в волости Сетомаа в пруду нашли тело 86-летнего мужчины.
Как сообщает Лыунаский спасательный центр, скорее всего, мужчина поскользнулся на мостике и упал в воду.
В этот же день в 12:58 в деревне Хиндса в пруду было найдено тело 63-летнего мужчины. По предварительным данным, речь также идет о несчастном случае: мужчина поскользнулся на берегу и упал в воду.
Спасатели напоминают, что пожилым и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата следует вблизи водоемов быть предельно внимательными.
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