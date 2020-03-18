Вчера в Эстонии утонули два человека

Вчера в Эстонии утонули двое пожилых мужчины.
17 марта в 11:55 в деревне Напи в волости Сетомаа в пруду нашли тело 86-летнего мужчины.
Как сообщает Лыунаский спасательный центр, скорее всего, мужчина поскользнулся на мостике и упал в воду.
В этот же день в 12:58 в деревне Хиндса в пруду было найдено тело 63-летнего мужчины. По предварительным данным, речь также идет о несчастном случае: мужчина поскользнулся на берегу и упал в воду.
Спасатели напоминают, что пожилым и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата следует вблизи водоемов быть предельно внимательными.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Доктор Мясников назвал лучшую защиту от коронавируса
Расследование дела в отношении историка Соколова завершено
На борту самолета побили пассажиров, намеренно чихающих на людей
Постового с пулей в голове нашли у будки в Михайловском саду