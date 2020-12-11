Вчера средь бела дня двое граждан Эстонии сбегали через границу в Россию и были наказаны

10 декабря в 15.35 камеры слежения на кордоне Саатсе зафиксировали, что два человека самовольно пересекли в районе села Верхулитса (волость Сетомаа, Выруский уезд) контрольную линию по направлению из Эстонской Республики в Россию и обратно.
Направленный на тревоге патруль пограничников задержал в приграничной зоне двух граждан Эстонии, которых для оформления нарушения доставили на кордон.
За нарушение обоим был назначен денежный штраф в размере 40 евро.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
Найденная в Ирландии капсула времени открыла пугающую правду
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Китайская Geely решила экономить на всём, что можно