Вчера средь бела дня двое граждан Эстонии сбегали через границу в Россию и были наказаны

10 декабря в 15.35 камеры слежения на кордоне Саатсе зафиксировали, что два человека самовольно пересекли в районе села Верхулитса (волость Сетомаа, Выруский уезд) контрольную линию по направлению из Эстонской Республики в Россию и обратно.

Направленный на тревоге патруль пограничников задержал в приграничной зоне двух граждан Эстонии, которых для оформления нарушения доставили на кордон.

За нарушение обоим был назначен денежный штраф в размере 40 евро.

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