Вчера на пешеходных переходах сбили трех человек, в том числе 15-летнюю девочку

18 ноября в 07:58 на перекрестке Кадака пст и улицы Ыйсте возле остановки общественного транспорта произошла авария. По имеющимся данным, 63-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Zafira сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в Таллиннскую детскую больницу. По предварительным данным, у нее не было светоотражателя.

Вчера на пешеходных переходах пострадали еще два человека. В 07:30 произошла авария возле Ярвекюлатеэ, 79а в Кохтла-Ярве, где 31-летняя женщина на автомобиле Ford Fordeo сбила 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель Ford доставила пешехода в больницу.

В 07:46 произошла авария возле Лыытса, 6 в Таллинне, где 42-летний мужчина на автомобиле Volvo XC90 при совершении поворота налево сбил 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу на регулируемом дорожными знаками пешеходном переходе. Женщину доставили в больницу.