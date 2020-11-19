Вчера на пешеходных переходах сбили трех человек, в том числе 15-летнюю девочку(4)
Вчера в столичном районе Мустамяэ автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Вчера в столичном районе Мустамяэ автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
18 ноября в 07:58 на перекрестке Кадака пст и улицы Ыйсте возле остановки общественного транспорта произошла авария. По имеющимся данным, 63-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Zafira сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую доставили в Таллиннскую детскую больницу. По предварительным данным, у нее не было светоотражателя.
Вчера на пешеходных переходах пострадали еще два человека. В 07:30 произошла авария возле Ярвекюлатеэ, 79а в Кохтла-Ярве, где 31-летняя женщина на автомобиле Ford Fordeo сбила 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель Ford доставила пешехода в больницу.
В 07:46 произошла авария возле Лыытса, 6 в Таллинне, где 42-летний мужчина на автомобиле Volvo XC90 при совершении поворота налево сбил 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу на регулируемом дорожными знаками пешеходном переходе. Женщину доставили в больницу.
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