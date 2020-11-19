Вчера на пешеходных переходах сбили трех человек, в том числе 15-летнюю девочку(18)
Вчера в столичном районе Мустамяэ автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Вчера в столичном районе Мустамяэ автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
18 ноября в 07:58 на перекрестке Кадака пст и улицы Ыйсте возле остановки общественного транспорта произошла авария. По имеющимся данным, 63-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Zafira сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую доставили в Таллиннскую детскую больницу. По предварительным данным, у нее не было светоотражателя.
Вчера на пешеходных переходах пострадали еще два человека. В 07:30 произошла авария возле Ярвекюлатеэ, 79а в Кохтла-Ярве, где 31-летняя женщина на автомобиле Ford Fordeo сбила 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель Ford доставила пешехода в больницу.
В 07:46 произошла авария возле Лыытса, 6 в Таллинне, где 42-летний мужчина на автомобиле Volvo XC90 при совершении поворота налево сбил 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу на регулируемом дорожными знаками пешеходном переходе. Женщину доставили в больницу.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Капитан сборной России Джикия извинился за поражение от Сербии
Черчесов прокомментировал поражение от Сербии
Провинциальная красавица: как выглядит жена Артема Дзюбы
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек