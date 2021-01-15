Вчера на дорогах Харьюмаа пострадали шесть человек

В 11:32 на улице Валге в Таллинне 83-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 58-летний мужчина. Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 12:13 на перекрестке улиц Лайкмаа и Гонсиори в Таллинне 45-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Kodiaq, по предварительным данным, начал движение на запрещающий знак светофора, в результате чего столкнулся с двигавшимся справа от него автомобилем Opel Mokka, которым управлял 71-летний мужчина и который двигался на разрешающий знак светофора. Находившийся в Opel 25-летний мужчина и находившаяся в Škoda 35-летняя женщина были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 14:45 на перекрестке Рявала пст и улицы Лаутери в Таллинне 75-летняя женщина на легковом автомобиле Toyota RAV4 проигнорировала запрещающий знак светофора и столкнулась с ехавшим справа Mercedes-Benz E 220D, которым управляла 34-летняя женщина. Водителя Mercedes доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 15:15 на перекрестке Тарту мнт и Канали в Таллинне произошла авария, когда 25-летний мужчина на моторно-транспортном средстве Volvo V50 совершал поворот на Канали теэ и столкнулся с двигавшимся ему навстречу автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял 39-летний мужчина. Водитель Volkswagen был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 16:49 на 32 км шоссе Таллинн-Палдиски в волости Ляэне-Харью под автомобиль Mazda 6, которым управлял 44-летний мужчина, попал лось, выбежавший на дорогу. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.