Вблизи острова Вормси нашли труп упавшего с парусника мужчины

В прошлый четверг в 12.50 мужчина с парусника, шедшего из Дирхами в Хаапсалу, сообщил, что еще один находившийся на борту мужчина упал в воду.

По словам сотрудника Хаапсалуской полиции Киура Клиппберга, тело мужчины нашел в 21 час рыбак. Полиция установила, что погибшим является упавший в воду и пропавший 32-летний мужчина и передала его тело медикам для выяснения причин смерти.

"На прошлой неделе пропавшего мужчину искали как полицейские, так и волонтеры. К поискам были привлечены катера Департамента полиции и погранохраны", - сказал Клиппберг.