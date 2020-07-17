Вблизи острова Вормси нашли труп упавшего с парусника мужчины

Вчера вечером вблизи северного побережья острова Вормси был найден труп 32-мужчины, который 9 июля упал в воду с борта парусника.
В прошлый четверг в 12.50 мужчина с парусника, шедшего из Дирхами в Хаапсалу, сообщил, что еще один находившийся на борту мужчина упал в воду.
По словам сотрудника Хаапсалуской полиции Киура Клиппберга, тело мужчины нашел в 21 час рыбак. Полиция установила, что погибшим является упавший в воду и пропавший 32-летний мужчина и передала его тело медикам для выяснения причин смерти.
"На прошлой неделе пропавшего мужчину искали как полицейские, так и волонтеры. К поискам были привлечены катера Департамента полиции и погранохраны", - сказал Клиппберг.
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