Важно помнить! Разводить огонь в охранной зоне линий электропередачи опасно для жизни

Костер может вызвать опасное для жизни поражение электрическим током

Костер Ивановой ночи нельзя разводить вблизи воздушной линии электропередачи даже если погода безветренная, люди трезвые и пламя находится под контролем. Между пламенем и электрической линией может пройти электрический разряд даже, если пламя находится от линии на расстоянии нескольких метров. Такой разряд представляет опасность для жизни людей в радиусе 25 метров. Кроме того, жар от костра приводит к растяжению линий, в результате чего провод может оказаться ближе к земле и опасность поражения током увеличивается еще заметнее. Такое же предупреждение действует и в отношении сжигания травы и веток.

Не приближайтесь к линии с воздушными змеями и воздушными шарами

В охранной зоне нельзя устанавливать батуты, а также запускать под линиями дроны, воздушных змеев или наполненные гелием воздушные шары. Поскольку дети могут сами не понимать рисков, с ними следует как можно раньше поговорить об исходящих от линий электропередачи угрозах, в том числе подчеркнув, что залезать на электрические столбы и мачты очень опасно.

Под линией нельзя устанавливать антенны

Под линией ни временно, ни постоянно нельзя устанавливать антенны и флагштоки. Также не стоит ездить под линией на автомобиле с высокой антенной, поскольку это может вызвать короткое замыкание. В Эстонии бывали случаи, когда в результате вызванного высокой антенной короткого замыкания загорались автомобили, а находившимся в них людям требовалось больничное лечение.

Проезд больших машин под линиями требует осторожности

Кабели линий электропередачи, конечно, расположены высоко, но не настолько высоко, чтобы под ними могли безопасно ездить такие крупные машины, как, например, подъемные краны и комбайны. Опасные ситуации чаще всего оказываются вызваны именно транспортными средствами, лесной и строительной техникой, особенно их движущимися частями, такими как стрела крана или кузов самосвала. Поэтому всегда следует помнить о высоте и радиусе разворота транспортного средства. Это верно как для дорог общего пользования, так и для бездорожья — например, в поле или в лесу. Если по какой-либо причине машина оказывается под напряжением, из нее нельзя выходить, поскольку это создаст еще большую опасность.