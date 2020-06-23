23.06.2020, 09:30

Важно помнить! Разводить огонь в охранной зоне линий электропередачи опасно для жизни


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Nõmme Jaanituli
Nõmme Jaanituli Foto: Hendrik Osula

Летняя жара и отпускное настроение часто заставляют людей забывать, что в непосредственной близости от линий электропередачи скрываются опасности. Касающиеся охранной зоны правила установлены не просто так — опасный для жизни удар током можно получить, и не касаясь проводов. Руководитель службы эксплуатации линий Elering Андрус Веэлейд напоминает, что именно нельзя делать рядом с линиями электропередачи и почему.

Костер может вызвать опасное для жизни поражение электрическим током

Костер Ивановой ночи нельзя разводить вблизи воздушной линии электропередачи даже если погода безветренная, люди трезвые и пламя находится под контролем. Между пламенем и электрической линией может пройти электрический разряд даже, если пламя находится от линии на расстоянии нескольких метров. Такой разряд представляет опасность для жизни людей в радиусе 25 метров. Кроме того, жар от костра приводит к растяжению линий, в результате чего провод может оказаться ближе к земле и опасность поражения током увеличивается еще заметнее. Такое же предупреждение действует и в отношении сжигания травы и веток.

Не приближайтесь к линии с воздушными змеями и воздушными шарами

В охранной зоне нельзя устанавливать батуты, а также запускать под линиями дроны, воздушных змеев или наполненные гелием воздушные шары. Поскольку дети могут сами не понимать рисков, с ними следует как можно раньше поговорить об исходящих от линий электропередачи угрозах, в том числе подчеркнув, что залезать на электрические столбы и мачты очень опасно.

Под линией нельзя устанавливать антенны

Под линией ни временно, ни постоянно нельзя устанавливать антенны и флагштоки. Также не стоит ездить под линией на автомобиле с высокой антенной, поскольку это может вызвать короткое замыкание. В Эстонии бывали случаи, когда в результате вызванного высокой антенной короткого замыкания загорались автомобили, а находившимся в них людям требовалось больничное лечение.

Проезд больших машин под линиями требует осторожности

Кабели линий электропередачи, конечно, расположены высоко, но не настолько высоко, чтобы под ними могли безопасно ездить такие крупные машины, как, например, подъемные краны и комбайны. Опасные ситуации чаще всего оказываются вызваны именно транспортными средствами, лесной и строительной техникой, особенно их движущимися частями, такими как стрела крана или кузов самосвала. Поэтому всегда следует помнить о высоте и радиусе разворота транспортного средства. Это верно как для дорог общего пользования, так и для бездорожья — например, в поле или в лесу. Если по какой-либо причине машина оказывается под напряжением, из нее нельзя выходить, поскольку это создаст еще большую опасность.

Строительные работы и вырубка леса могут выполняться только с разрешения владельца электрической сети

Планируемые в охранной зоне линий электропередачи работы по вырубке, строительству, земляные работы или складирование материалов следует предварительно согласовать с владельцем электрической сети. За пределами охранной зоны деревья нельзя валить в направлении расположенной рядом линии электропередачи. Ни в коем случае нельзя складировать деревья под воздушными линиями или в непосредственной близи от них.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Если точно неизвестно, разрешена та или иная деятельность или нет, следует обратиться к владельцу электросети. Если вы заметили вблизи линии высокого напряжения подозрительную активность или потенциальную опасность, например, наклонившееся дерево, посторонний предмет на проводах или то, что линия находится подозрительно низко, следует немедленно уведомить об этом владельца электросети. Если вы заметили, что кабель упал на землю, не приближайтесь к нему ближе, чем на 20 метров, поскольку такой кабель может оставаться под напряжением и быть опасным для жизни.

Размер охранной зоны воздушной линии зависит от напряжения линии и включает в себя не только землю, но и окружающее линию воздушное пространство. В случае линии с напряжением 110 кВ охранная зона составляет 25 метров, а при напряжении 220 или 330 кВ — 40 метров. Если вы точно не знаете, о каком типе линии идет речь, следует предполагать более высокое напряжение. Вне зависимости от напряжения линии всегда соблюдайте осторожность, находясь и работая под ней и рядом с ней.

Предупредительные примеры можно найти на сайте www.elering.ee/ohutus. В случае опасности звоните по номеру 605 6825

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