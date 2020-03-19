19.03.2020, 14:12
Важная информация для водителей! Где сегодня находится мобильная камера слежения за скоростью
Центр надзора за дорожным движением осуществляет надзор за дорожным движением в том же объеме и при чрезвычайном положении.
Центр надзора за дорожным движением осуществляет надзор за дорожным движением в том же объеме и при чрезвычайном положении.
Сегодня мобильная камера слежения за скоростью после полудня находится в Таллинне на Мустамяэ теэ, между Палдиским шоссе и Таммсааре теэ.
"Придерживайтесь разрешенной скорости", — напоминает полиция.
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