19.03.2020, 14:12

Важная информация для водителей! Где сегодня находится мобильная камера слежения за скоростью


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Важная информация для водителей! Где сегодня находится мобильная камера слежения за скоростью
PPA

Центр надзора за дорожным движением осуществляет надзор за дорожным движением в том же объеме и при чрезвычайном положении.

Сегодня мобильная камера слежения за скоростью после полудня находится в Таллинне на Мустамяэ теэ, между Палдиским шоссе и Таммсааре теэ.

"Придерживайтесь разрешенной скорости", — напоминает полиция.

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