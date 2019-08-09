Вандалы обезобразили еще один памятник во дворцовом парке Курессааре

Последним хулиганы испортили памятный камень, установленный в честь докторской династии Мержеевских, на котором появилось написанная красной краской слово "Hulio".

"Мы об этом случае знаем и выясняем возможных авторов данного художества", - сказала констебль Курессаареского отделения полиции Даири Аллику.

"По имеющейся сейчас информации, у нас нет оснований связывать между собой эти два случая", - добавила она.

В начале июня во дворцовом парке Курессааре вандалы измазали красной краской монумент жертвам фашизма.