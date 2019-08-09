09.08.2019, 07:01

Вандалы обезобразили еще один памятник во дворцовом парке Курессааре


rus.delfi.ee
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Вандалы обезобразили еще один памятник во дворцовом парке Курессааре
Reisifoto 2018

Менее чем за полгода два находящихся во дворцовом парке Курессааре памятника пали жертвой вандалов, которые оставили на них красной краской странные надписи, пишет Meie maa.

Последним хулиганы испортили памятный камень, установленный в честь докторской династии Мержеевских, на котором появилось написанная красной краской слово "Hulio".

"Мы об этом случае знаем и выясняем возможных авторов данного художества", - сказала констебль Курессаареского отделения полиции Даири Аллику.

"По имеющейся сейчас информации, у нас нет оснований связывать между собой эти два случая", - добавила она.

В начале июня во дворцовом парке Курессааре вандалы измазали красной краской монумент жертвам фашизма.

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