Вандалы испортили световую инсталляцию в Нымме

"Прискорбно, что созданная для людей красота сломана руками злоумышленников. Надеюсь, что полиция быстро поймает виновных, и они получат соответствующее наказание",- сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.

Предположительно, световую инсталляцию в парке Вабадузе на улице Сихи, 98, сломали 16 декабря, передает RusERR. Один элемент был вырван из земли и перенесен под деревья.

Фирма Adam Bd, которая устанавливала инсталляцию, попробовала починить ее на месте, но повреждения оказались настолько велики, что ее придется приводить в порядок в мастерской. Компания пообещала, что исправит инсталляцию до Рождества.

Районная управа Нымме просит всех, кто видел вандалов, позвонить по телефону 645 7333 или написать по адресу nomme@tallinnlv.ee.

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