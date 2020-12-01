”Вам положена компенсация”: новый вид мошенничества, рассчитанный на жителей стран Балтии

Александр увидел на видеохостинге YouTube рекламу с предложением о финансовой компенсации за утечку данных из соцсетей. При этом в ролике используются вырванные из контекста новостных программ кадры. А на картинке у рекламе использован кадр с ведущим программ ПБК "Новости Эстонии" и "Новости Латвии" (программы закрыты).

"В открытый доступ попали порядка 360 000 записей с личными данными россиян. Это те, что были размещены в информационных госсистемах" (сюжет канала РБК).

"Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов. Это крупнейший в истории штраф за конфиденциальность в сети" (Россия 24).

Далее голос за кадром предлагает проверить на специально созданном сайте для проверки утечки данных, фигурировало ли где-то ваше имя. После этого система "рассчитывает" компенсацию.

"У меня такое было. Я посмотрел видео и стал проверять. В Америке есть такая организация, которая занимается этой проблемой. Поэтому стал вводить данные. Мне полагалась компенсация в размере 1200 долларов", — рассказывает Александр.

А чтобы получить деньги на счет, злоумышленники просят заполнить анкету, в числе прочего — указать номер социального страхования. Если его нет, то необходимо перевести 15 евро для продолжения операции. Вот! На этом месте и начинается обман. Далее последуют другие "проблемы". Услуга по конвертации валюты и так далее.

"На третий раз я понял, что это обман, — признается Александр. — Предупредите об этом своих читателей". По словам Александра, он лишился порядка 40 евро, пока не понял, что это "развод".

В названии к мошенническому видео написано, что "выплаты стали доступны для жителей Латвии, Литвы и Эстонии". То есть, данное мошенничество рассчитано на жителей стран Балтии.

Примечательно, что видео доступно только по ссылке, через поиск на сайте его не найти. Выйти на него можно только через рекламу. Несмотря на это, у видео уже 413 000 просмотров!

Для наглядного примера заходим по ссылке, размещенной под видео. Название сайта сразу бросается в глаза.