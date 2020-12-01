01.12.2020, 18:50

”Вам положена компенсация”: новый вид мошенничества, рассчитанный на жителей стран Балтии

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Роман Старапопов
EST 22
”Вам положена компенсация”: новый вид мошенничества, рассчитанный на жителей стран Балтии
Скриншот

В редакцию RusDelfi обратился 30-летний Александр (имя изменено), который стал жертвой мошенников. Мужчина предупреждает других, чтобы не попались на удочку злоумышленников.

Александр увидел на видеохостинге YouTube рекламу с предложением о финансовой компенсации за утечку данных из соцсетей. При этом в ролике используются вырванные из контекста новостных программ кадры. А на картинке у рекламе использован кадр с ведущим программ ПБК "Новости Эстонии" и "Новости Латвии" (программы закрыты).

"В открытый доступ попали порядка 360 000 записей с личными данными россиян. Это те, что были размещены в информационных госсистемах" (сюжет канала РБК).

"Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов. Это крупнейший в истории штраф за конфиденциальность в сети" (Россия 24).

Далее голос за кадром предлагает проверить на специально созданном сайте для проверки утечки данных, фигурировало ли где-то ваше имя. После этого система "рассчитывает" компенсацию.

"У меня такое было. Я посмотрел видео и стал проверять. В Америке есть такая организация, которая занимается этой проблемой. Поэтому стал вводить данные. Мне полагалась компенсация в размере 1200 долларов", — рассказывает Александр.

А чтобы получить деньги на счет, злоумышленники просят заполнить анкету, в числе прочего — указать номер социального страхования. Если его нет, то необходимо перевести 15 евро для продолжения операции. Вот! На этом месте и начинается обман. Далее последуют другие "проблемы". Услуга по конвертации валюты и так далее.

"На третий раз я понял, что это обман, — признается Александр. — Предупредите об этом своих читателей". По словам Александра, он лишился порядка 40 евро, пока не понял, что это "развод".

В названии к мошенническому видео написано, что "выплаты стали доступны для жителей Латвии, Литвы и Эстонии". То есть, данное мошенничество рассчитано на жителей стран Балтии.

Примечательно, что видео доступно только по ссылке, через поиск на сайте его не найти. Выйти на него можно только через рекламу. Несмотря на это, у видео уже 413 000 просмотров!

Для наглядного примера заходим по ссылке, размещенной под видео. Название сайта сразу бросается в глаза.

Скриншот


Заполняем данные. На данном этапе только имя и фамилия. Да, система "рассчитывает", что компенсация действительно положена.

Скриншот / PPA


Далее система просит ввести данные карты, чего делать категорически нельзя!

По словам веб-констебля Яны Фроловой, это видео — пример фишинговой схемы мошенничества, в котором создатели видео пытаются выманить личные данные интернет-пользователей. Не исключено, что при оплате за мифическую услугу вы можете потерять несколько десятков евро.

"В данном случае мошенники утверждают, что человек, чьи данные якобы утекли в сеть, может получить выплату-компенсацию от любой социальной сети. То есть предлагаются деньги "даром", что уже должно насторожить людей, которые столкнутся с подобными предложениями, ибо, как известно, бесплатный сыр бывает в только мышеловке", — говорит веб-констебль и обращает внимание, что зачастую для привлечения внимания используются фотографии известных людей, чтобы схема обмана казалась достоверной.
Сейчас не составляет труда заполучить фото любого человека и создать фейковый аккаунт или видео от имени любого интернет-пользователя.

"Под предлогом получения денежной компенсации вам предлагают заполнить еще одну анкету и указать свои имя, фамилию, номер банковской карты и номер социального страхования (SSN). Естественно, у пользователей, не проживающих в США, такого номера нет, и поэтому вам будет предложена "уникальная возможность" за небольшую плату получить временный номер социального страхования", — рассказывает Фролова, которая ознакомилась с мошенническим роликом.

"Что мы имеем на выходе: заплатив за мифический номер социального страхования, вы лишитесь несколько десятков евро. Кроме того, вы оставили свои личные данные мошенникам. Вот таким способом ваши данные и попадают в руки интернет-злодеев, и через некоторое время вы можете получить либо телефонный звонок, либо электронное письмо мошеннического характера. Будьте очень осторожны и перепроверяйте информацию!" — призывает представитель правопорядка.

Полиция предоставила YouTube каналу рапорт об удалении данного видео. Чем больше жалоб поступит на данное видео, тем быстрее его удалят.

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