Валгаские полицейские задержали подозреваемых в убийстве гражданки Латвии

Ведущий следователь Кагуского (Юго-Восточного) отделения полиции Тийт Мельтс рассказал, что для полицейскиx это дело началось более года назад, когда Валгаские сотрудники начали расследовать исчезновение 31-летней гражданки Латвии, временно проживавшей в Валга. У следователей возникло подозрение, что женщина была вывезена из гоpoда в лес и там убита.

„Для проверки подозрений, поиска тела жертвы и предполагаемых преступников и для выяснения всеx обстоятельств преступления было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого собирали всевозможную информацию, просматривали записи видеокамер и провели множество процессуальных действий", — сказал Мельтс.

Мельтс добавил, что версия, которая сначала казалась следователям маловероятной, по ходу следствия все больше получала подтверждение, и в апреле 2019 года после многократных поисков следователи нашли в Валгамаа на лугу в Мустйыэ фрагменты скелета человека, а недалеко в кустах остальную часть скелета вместе с черепом.

„Природа за это время сделала свою работу и от тела остались только кости, часть из которых, вероятно, была утащена животными, — рассказал ведущий следователь. — Экспертиза ДНК подтвердила подозрения полицейских, что найденный скелет на самом деле принадлежал пропавшей женщине".

Он добавил, что помимо последовательной работы важную роль сыграло умение местных полицейских "читать" природу, так как позже, когда кустарники начали бы зеленеть, останки скорее всего остались бы незамеченными.

"Получив результаты экспертизы, полицейские продолжили активные следственные действия и сложили из имеющейся информацию целостную картинy. Длившиеся год следствие и сбор доказательств завершились в прошлый четверг задержанием в Валга 38-летнего мужчины без определенного гражданства. На основании собранных доказательств его подозревают в убийстве 31-летней гражданки Латвии, — сказал Мельтс. — Днем позже полицейские задержали в Валга 29-летнюю гражданку Латвии, которую подозревают в подстрекательстве к убийству и пособничествe в этом".