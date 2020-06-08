08.06.2020, 09:11

Вахер — о стрельбе в Лихула: не следовало выдавать этому человеку разрешение на оружие

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стрелок употреблял алкоголь, успокоительные и наркотические вещества
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Lihula tulistamine sündmuskohad 7.06.2020
Lihula tulistamine sündmuskohad 7.06.2020Foto: Andres Putting

По оценке генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, выдача в 2017 году разрешения на оружие подозреваемому в стрельбе с двумя погибшими в Лихула, по всей видимости, была легкомысленной, передает rus.err.ee.

"По моей оценке, [которую я даю] на сегодняшний день, в 2020 году, не следовало в 2017 году выдавать этому человеку разрешение на оружие. Закон не исключал такую выдачу, однако закон также гласит, что следует оценить образ жизни человека. К сожалению, в 2017 году полиция такую оценку не дала, и разрешение на оружие выдали, по всей видимости, легкомысленно", — сказал Вахер в воскресенье вечером в интервью "Актуальной камере".

У подозреваемого было в общей сложности четыре единицы огнестрельного оружия, три из которых он имел при себе во время стрельбы. Одна из них была обнаружена в автомобиле стрелявшего, а две он спрятал в лесу, но полиция их впоследствии нашла. Еще одна единица оружия была обнаружена при обыске у него дома. Также было изъято большое количество боеприпасов.

Полиция провела первый допрос стрелявшего, но его мотивы по-прежнему не известны. Экспертиза показала, что он употреблял алкоголь; экспресс-тесты также показали употребление успокоительных и наркотических веществ.

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