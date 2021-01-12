12.01.2021, 12:03

В жилом доме обнаружили тело мужчины с признаками насилия. По горячим следам удалось задержать подозреваемого

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

Сегодня ночью в волости Выру в Вырумаа полиция задержала 30-летнего мужчину, которого на основании собранных доказательств есть основания подозревать в убийстве 65-летнего мужчины.

Сообщение о совершенном преступлении поступило сегодня в полночь.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в одном из жилых домов волости Выру тело 65-летнего мужчины с признаками насилия. Согласно собранной на месте информации, предполагаемый убийца мог находиться в соседнем поселке, куда полицейские и направились. Там они задержали 30-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. На основании собранных доказательств есть основания подозревать, что именно он совершил преступление.

Подозреваемого задержали и отправили на вытрезвление.

По словам ведущего следователя Выруской полиции Маргуса Пухма, мотив и другие обстоятельства преступления будут установлены в ходе следствия. ”На настоящий момент известно, что мужчины проживали в соседних поселках и знали друг друга. Точную цепочку событий, завершившихся столь трагическим образом, установит расследование. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве”, — пояснил он.

Следствие ведет Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

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