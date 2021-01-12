В жилом доме обнаружили тело мужчины с признаками насилия. По горячим следам удалось задержать подозреваемого

Сообщение о совершенном преступлении поступило сегодня в полночь.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в одном из жилых домов волости Выру тело 65-летнего мужчины с признаками насилия. Согласно собранной на месте информации, предполагаемый убийца мог находиться в соседнем поселке, куда полицейские и направились. Там они задержали 30-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. На основании собранных доказательств есть основания подозревать, что именно он совершил преступление.

Подозреваемого задержали и отправили на вытрезвление.

По словам ведущего следователя Выруской полиции Маргуса Пухма, мотив и другие обстоятельства преступления будут установлены в ходе следствия. ”На настоящий момент известно, что мужчины проживали в соседних поселках и знали друг друга. Точную цепочку событий, завершившихся столь трагическим образом, установит расследование. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве”, — пояснил он.

Следствие ведет Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.