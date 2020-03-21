В Южной Эстонии за эту неделю утонуло трое пожилых мужчин

Берега пруда были покрыты осенними гнилыми яблоками, которые сделали землю чрезвычайно скользкой, и это могло стать роковым для с трудом передвигавшегося мужчины на его последней прогулке.

17 марта около полудня в Вырумаа, в волости Сетомаа, в деревне Напи нашли утонувшего в пруду 86-летнего мужчину, который, очевидно, упал в воду, поскользнувшись на мостике.

В то же время в волости Сетомаа, в деревне Хиндса нашли утонувшего в пруду 63-летнего мужчину. По первоначальным данным, там тоже речь идет о несчастном случае, когда мужчина, поскользнувшись на берегу пруда, упал в воду и утонул.

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