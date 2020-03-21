21.03.2020, 12:10

В Южной Эстонии за эту неделю утонуло трое пожилых мужчин

 (8)
EST
Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

Вчера в 19:37 сообщили, что в Валга на улице Меэ пожилой мужчина упал в пруд. Спасатели пояснили, что 86-летний мужчина, передвигавшийся при помощи локтевых костылей, в неустановленное время упал в пруд и утонул. Спасатели помогли достать мужчину из воды.

Берега пруда были покрыты осенними гнилыми яблоками, которые сделали землю чрезвычайно скользкой, и это могло стать роковым для с трудом передвигавшегося мужчины на его последней прогулке.

17 марта около полудня в Вырумаа, в волости Сетомаа, в деревне Напи нашли утонувшего в пруду 86-летнего мужчину, который, очевидно, упал в воду, поскользнувшись на мостике.

В то же время в волости Сетомаа, в деревне Хиндса нашли утонувшего в пруду 63-летнего мужчину. По первоначальным данным, там тоже речь идет о несчастном случае, когда мужчина, поскользнувшись на берегу пруда, упал в воду и утонул.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: