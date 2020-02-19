В Южной Эстонии угнали "Волгу" 1961 года выпуска

Вчера в Южной Эстонии был угнан старый автомобиль ”Волга”.
Как сообщает Лыунаская префектура, 19 февраля был угнан темно-серый автомобиль ”Волга” GAZ 21I 1961 года выпуска. Номерной знак транспортного средства 55ZGV.
Полиция просит всех, кто располагает данными о местоположении данного автомобиля, сообщить ей об этом.
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