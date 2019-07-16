В Южной Эстонии полиция преследовала предполагаемого угонщика. Он побежал в воду и пропал — не исключено, что утонул

В редакцию Delfi обратился встревоженный читатель, который в воскресенье поздно вечером слышал с причала два выстрела. Позднее он видел на берегу несколько полицейских машин и рано утром — кружащий над водой вертолет.

В Лыунаской префектуре подтвердили, что в воскресенье поздно вечером в Тарту полиция дала сигнал остановиться автомобилю Lexus с литовским номером, водитель которого проигнорировал сигнал полицейских и на большой скорости поехал дальше в сторону Ряпина. Оценив, что за такой машиной с иностранным регистрационным знаком и опасной для движения моделью поведения может стоять чья-то очередная попытка угнать автомобили из Эстонии, полицейский патруль отреагировал на случившееся большими силами, чем обычно.

Приехав в порт Ряпина, водитель бросил автомобиль и побежал в воду. Последовавший за ним полицейский произвел три предупредительных выстрела в воздух, но находившийся уже в сотне метров от берега мужчина решил вплавь убегать дальше и скрылся из глаз находившихся на берегу полицейских.

Учитывая, что мужчине могла грозить опасность утонуть, полиция начала спасательную операцию, к которой привлекли пограничников с несколькими лодками и вертолет летного отряда, который прочесал приграничный водоем и его берега с тепловой камерой, но найти мужчину не удалось. Спасательная операция продолжилась и на следующий день, но мужчину не нашли.