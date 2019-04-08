08.04.2019, 13:40
В Юри мужчина размахивал ножами на улице
В группе волости Раэ на Facebook было опубликовано сообщение о том, что на улице в деревне Юри был замечен мужчина с ножами.
В группе волости Раэ на Facebook было опубликовано сообщение о том, что на улице в деревне Юри был замечен мужчина с ножами.
Пресс-секретарь полиции подтвердил эту информацию. ”Сегодня утром в 08:30 полиции поступило сообщение о мужчине, которые размахивал ножами на улице в деревне Юри в Харьюмаа”, — сообщил он.
Патруль задержал на месте происшествия 52-летнего мужчину и доставил его в медучреждение.
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