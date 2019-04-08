В Юри мужчина размахивал ножами на улице

Пресс-секретарь полиции подтвердил эту информацию. ”Сегодня утром в 08:30 полиции поступило сообщение о мужчине, которые размахивал ножами на улице в деревне Юри в Харьюмаа”, — сообщил он.

Патруль задержал на месте происшествия 52-летнего мужчину и доставил его в медучреждение.