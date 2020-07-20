20.07.2020, 08:01

В Ыйсмяэ в автобусе упала женщина. Полиция ищет свидетелей!

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Uued bussid on kohal
Politsei otsib Tallinnas liinibussiga juhtunud õnnetuse pealtnägijaid.Foto: Andres Putting

В воскресенье в столичном районе Ыйсмяэ произошел инцидент с участием городского автобуса, полиция ищет свидетелей.

Вчера в 12:21 поступило сообщение об аварии возле Ыйсмяэ теэ, 9 в Таллинне, где 52-летний водитель городского автобуса MAN Lions резко затормозил, чтобы избежать столкновения с неожиданно оказавшимся перед ним легковым автомобилем, в результате чего 74-летняя пассажирка автобуса упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция просит свидетелей аварии отозваться и позвонить по номеру 612 3000 или написать на электронную почту pohja.lmt@politsei.ee

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