В Ыйсмяэ обнаружен труп с признаками насильственной смерти

Читатель сообщил Delfi, что в Ыйсмяэ полиция увезла труп. Полиция подтвердила, что рано утром во вторник получила сообщение, что около жилого дома на Ыйсмяэ теэ был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Как сообщил Delfi читатель, дом около магазина Maxima на Нурменуку, по адресу Ыйсмяэ теэ, 48, окружен полицией и оттуда увезли труп. Полиция подтвердила эту информацию.
Какие именно следы были на теле погибшего, полиция не уточнила. Для выяснения деталей инцидента инициировано уголовное производство.
Полиция просит всех, кто знает что либо о данном инциденте, позвонить по номеру 58836465 или написать на pohja.isikuvihje@politsei.ee.
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