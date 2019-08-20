В Ыйсмяэ обнаружен труп с признаками насильственной смерти

Полиция рано утром во вторник получила сообщение, что около жилого дома на Ыйсмяэ теэ был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Какие именно следы были на теле погибшего, полиция не уточнила. Для выяснения деталей инцидента инициировано уголовное производство.

Полиция просит всех, кто знает что либо о данном инциденте, позвонить по номеру 58836465 или написать на pohja.isikuvihje@politsei.ee.