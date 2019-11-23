В Ыйсмяэ 70-летний мужчина на BMW сбил пешехода и скрылся. Полицейские его задержали

По первоначальным данным BMW ехал по Эхитаяте теэ по направлению к Кадака теэ и свернул на Ыйсмяэ тее, где наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Большое спасибо очевидцам, которые запомнили номер машины, позвонили на 112, вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшая на место скорая помощь доставила пешехода в больницу. Благодаря звонку очевидцев полицейские задержали скрывшегося водителя примерно 20 минут спустя", — рассказал старший смены аварийных полицейских Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Иллимар Коск.

За рулем BMW был трезвый 70-летний мужчина, имеющий действующие права на управление автомобилем. В ходе делопроизводства о проступке он был задержан на 48 часов.

„Вне зависимости от обстоятельств ДТП, нельзя уезжать с места происшествия, не вызвав помощь. Так как водитель оставил пострадавшего на месте ДТП без помощи, у нас есть основание полагать, что он может уклоняться от производства. Поэтому мы доставили его в отделение полиции", — рассказал Коск.

"За рулем следует быть очень внимательным и придерживаться элементарных правил дорожного движения, например, не превышать скорость — все это помогает избежать ДТП", — сказал полицейский.

В этом году в Таллинне произошло 150 ДТП с участием пешеходов, в этих ДТП погибли три человека, пострадали 154 человека.