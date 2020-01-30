30.01.2020, 15:50

В Ярвекюла угнали два автомобиля Lexus. Подозреваемых задержали в Латвии


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Baltimaade aasta auto 2015 Lexus NX300h
Baltimaade aasta auto 2015 Lexus NX300hFoto: Madis Kallas

Сегодня ночью в Таллинне и в деревне Ярвекюла были угнаны два автомобиля Lexus. В результате совместной операции полиции Эстонии, Латвии и Литвы сегодня в Латвии задержаны трое мужчин, которые могут быть связаны с одним из угонов, а также найден один из угнанных автомобилей. Операция по задержанию подозреваемых во втором угоне продолжается.

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями Ханнеса Кельта, оба автомобиля пересекли границу Эстонии, после чего один Lexus вместе с сопровождающим автомобилем обнаружены в Латвии, задержаны трое мужчин.

"Поиск второго автомобиля и возможных угонщиков сейчас ведется", — сказал Кельт. — "Полиция Эстонии успешно сотрудничает с коллегами из Латвии и Литвы, уделяя особенное внимание предупреждению краж автомобилей."

Ханнес Кельт добавил, что оба автомобиля были угнаны путем усиления сигнала бесконтактного ключа smart key.

"Просим владельцев таких автомобилей хранить ключи в недоступных для воров местах, для хранения можно использовать металлические футляры, которые усложняют процесс усиления сигнала", — сказал полицейский. — ”Так как угонщики действуют поздним вечером и по ночам, полиция просит людей сообщать о вызывающих подозрение незнакомцах и автомобилях на номер 112”.

В прошлом году полиция зарегистрировала 275 случаев краж и своевольного использования автомобилей, в 2018 году таких случаев было 272 и еще годом ранее — 317.

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