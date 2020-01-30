В Ярвекюла угнали два автомобиля Lexus. Подозреваемых задержали в Латвии

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями Ханнеса Кельта, оба автомобиля пересекли границу Эстонии, после чего один Lexus вместе с сопровождающим автомобилем обнаружены в Латвии, задержаны трое мужчин.

"Поиск второго автомобиля и возможных угонщиков сейчас ведется", — сказал Кельт. — "Полиция Эстонии успешно сотрудничает с коллегами из Латвии и Литвы, уделяя особенное внимание предупреждению краж автомобилей."

Ханнес Кельт добавил, что оба автомобиля были угнаны путем усиления сигнала бесконтактного ключа smart key.

"Просим владельцев таких автомобилей хранить ключи в недоступных для воров местах, для хранения можно использовать металлические футляры, которые усложняют процесс усиления сигнала", — сказал полицейский. — ”Так как угонщики действуют поздним вечером и по ночам, полиция просит людей сообщать о вызывающих подозрение незнакомцах и автомобилях на номер 112”.

В прошлом году полиция зарегистрировала 275 случаев краж и своевольного использования автомобилей, в 2018 году таких случаев было 272 и еще годом ранее — 317.