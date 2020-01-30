30.01.2020, 15:50

В Ярвекюла угнали два автомобиля Lexus. Подозреваемых задержали в Латвии

Как защититься от угонщиков?
EST 7
Baltimaade aasta auto 2015 Lexus NX300h
Baltimaade aasta auto 2015 Lexus NX300hFoto: Madis Kallas

Сегодня ночью в Таллинне и в деревне Ярвекюла были угнаны два автомобиля Lexus. В результате совместной операции полиции Эстонии, Латвии и Литвы сегодня в Латвии задержаны трое мужчин, которые могут быть связаны с одним из угонов, а также найден один из угнанных автомобилей. Операция по задержанию подозреваемых во втором угоне продолжается.

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями Ханнеса Кельта, оба автомобиля пересекли границу Эстонии, после чего один Lexus вместе с сопровождающим автомобилем обнаружены в Латвии, задержаны трое мужчин.

"Поиск второго автомобиля и возможных угонщиков сейчас ведется, — сказал Кельт. — "Полиция Эстонии успешно сотрудничает с коллегами из Латвии и Литвы, уделяя особенное внимание предупреждению краж автомобилей".

Ханнес Кельт добавил, что оба автомобиля были угнаны путем усиления сигнала бесконтактного ключа smart key.

"Просим владельцев таких автомобилей хранить ключи в недоступных для воров местах, для хранения можно использовать металлические футляры, которые усложняют процесс усиления сигнала, — сказал полицейский. — Так как угонщики действуют поздним вечером и по ночам, полиция просит людей сообщать о вызывающих подозрение незнакомцах и автомобилях на номер 112”.

В прошлом году полиция зарегистрировала 275 случаев краж и своевольного использования автомобилей, в 2018 году таких случаев было 272 и еще годом ранее — 317.

Страховая компания: автоугонщики снова активизировались!

По информации страховой компании PZU Kindlustus, сегодня ночью в Ярвекюла был угнан гибридный внедорожник Lexus NX300H 2018 года выпуска. По оценке PZU, за этим может стоять организованная группа угонщиков, поскольку подозрительная активность была замечена и в других районах города.

По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Kindlustus Яануса Танне, хоть угоны автомобилей и относительно редкое для Эстонии явление, такие преступления редко бывают единичными. ”Действительно, случаи угона машин у нас за год можно пересчитать по пальцам, но преимущественно они происходят волнами, что является признаком организованной преступности. Большинство краж происходит в жилых районах по периметру Таллинна, Тарту и Пярну — там воры чувствуют себя очень комфортно”, — прокомментировал Танне. Поскольку угнанные автомобили практически сразу перегоняют в Латвию или Литву, особенно осторожными следует быть автовладельцам, проживающим вблизи шоссе Таллинн–Пярну–Икла.

По данным PZU Kindlustus, жители ряда столичных районов в последнее время замечали подозрительную активность и это, вероятно, позволило предотвратить кражи. ”Только в январе наша латвийская дочерняя компания Balta сообщила о краже десяти автомобилей — трех внедорожников BMW X5 и одного седана BMW пятой серии, двух универсалов Audi A4, двух Subaru Legacy и двух микроавтобусов Mercedes и Peugeot”, — рассказал представитель страховой компании.

В большинстве случаев жертвами воров становились владельцы автомобилей с системой запуска двигателя без ключа — злоумышленникам нужно было просто усилить подаваемый ключом сигнал. В связи с этим стоит помнить простые советы в отношении того, как защитить от угонщиков автомобиль, заводящийся без использования ключа:

1) Храните ключи от автомобиля изолированными, по возможности вдали от окон и входной двери.

2) Если это разрешено заводом-изготовителем, ключи можно хранить и в холодильнике.

3) Сигнал также пропадет, если ключи завернуть в фольгу.

4) Можно использовать пустую металлическую коробку из-под кофе, конфет или печенья.

5) В продаже имеются специальные подавляющие сигнал футляры.

Читайте также: