В Ярвекюла угнали два автомобиля Lexus. Подозреваемых задержали в Латвии

По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Kindlustus Яануса Танне, хоть угоны автомобилей и относительно редкое для Эстонии явление, такие преступления редко бывают единичными. ”Действительно, случаи угона машин у нас за год можно пересчитать по пальцам, но преимущественно они происходят волнами, что является признаком организованной преступности. Большинство краж происходит в жилых районах по периметру Таллинна, Тарту и Пярну — там воры чувствуют себя очень комфортно”, — прокомментировал Танне. Поскольку угнанные автомобили практически сразу перегоняют в Латвию или Литву, особенно осторожными следует быть автовладельцам, проживающим вблизи шоссе Таллинн–Пярну–Икла.
По данным PZU Kindlustus, жители ряда столичных районов в последнее время замечали подозрительную активность и это, вероятно, позволило предотвратить кражи. ”Только в январе наша латвийская дочерняя компания Balta сообщила о краже десяти автомобилей — трех внедорожников BMW X5 и одного седана BMW пятой серии, двух универсалов Audi A4, двух Subaru Legacy и двух микроавтобусов Mercedes и Peugeot”, — рассказал представитель страховой компании.
В большинстве случаев жертвами воров становились владельцы автомобилей с системой запуска двигателя без ключа — злоумышленникам нужно было просто усилить подаваемый ключом сигнал. В связи с этим стоит помнить простые советы в отношении того, как защитить от угонщиков автомобиль, заводящийся без использования ключа:
1) Храните ключи от автомобиля изолированными, по возможности вдали от окон и входной двери.
2) Если это разрешено заводом-изготовителем, ключи можно хранить и в холодильнике.
3) Сигнал также пропадет, если ключи завернуть в фольгу.
4) Можно использовать пустую металлическую коробку из-под кофе, конфет или печенья.
5) В продаже имеются специальные подавляющие сигнал футляры.
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