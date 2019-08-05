В Ярвамаа загорелось болото

В окрестностях деревни Эйвере, что в Ярвамаа, горит немногим более трех гектаров болота Вираксааре.
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра пояснил, что пожар находится в начальной фазе. Несмотря на то, что на болотистой местности пожарным трудно подобраться к огню, они постараются взять его побыстрее под контроль.
Горит, в основном, растущий на болоте лес. Опасности распространения огня нет, потому что зона возгорания окружена канавами.
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