В Ярвамаа загорелось болото

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра пояснил, что пожар находится в начальной фазе. Несмотря на то, что на болотистой местности пожарным трудно подобраться к огню, они постараются взять его побыстрее под контроль.

Горит, в основном, растущий на болоте лес. Опасности распространения огня нет, потому что зона возгорания окружена канавами.