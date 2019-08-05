05.08.2019, 20:55

В Ярвамаа загорелось болото

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rus.delfi.ee
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В Ярвамаа загорелось болото
Пожар на болоте. Иллюстративный снимокKenno Soo

В окрестностях деревни Эйвере, что в Ярвамаа, горит немногим более трех гектаров болота Вираксааре.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра пояснил, что пожар находится в начальной фазе. Несмотря на то, что на болотистой местности пожарным трудно подобраться к огню, они постараются взять его побыстрее под контроль.

Горит, в основном, растущий на болоте лес. Опасности распространения огня нет, потому что зона возгорания окружена канавами.

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