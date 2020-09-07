07.09.2020, 19:35
В Ярвамаа в пруду утонул человек
Сегодня около 16:00 спасателей вызвали в Вяэтса.
Сегодня около 16:00 спасателей вызвали в Вяэтса.
На месте выяснилось, что в пруду Саунамяэ утонул человек. Спасатели вытащили тело из воды.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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