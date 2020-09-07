07.09.2020, 19:35

В Ярвамаа в пруду утонул человек


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KüünalFoto: Anni Õnneleid

Сегодня около 16:00 спасателей вызвали в Вяэтса.

На месте выяснилось, что в пруду Саунамяэ утонул человек. Спасатели вытащили тело из воды.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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