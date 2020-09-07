В Ярвамаа в пруду утонул 54-летний мужчина

Сегодня около 13:00 близкие мужчины сообщили о его пропаже в полицию. Они сказали, что не видели его со вчера.

В 15:24 поступило сообщение, что около пруда Саунамяэ были обнаружены вещи пропавшего. Позже тело мужчины извлекли из водоема.

Обстоятельства происшествия выясняются.