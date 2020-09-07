07.09.2020, 19:35

В Ярвамаа в пруду утонул 54-летний мужчина

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KüünalFoto: Anni Õnneleid

Вчера в волости Тюри (уезд Ярвамаа) недалеко от поселка Вяэтса пропал 54-летний мужчина. Сегодня после обеда тело мужчины нашли в пруду Саунамяэ.

Сегодня около 13:00 близкие мужчины сообщили о его пропаже в полицию. Они сказали, что не видели его со вчера.

В 15:24 поступило сообщение, что около пруда Саунамяэ были обнаружены вещи пропавшего. Позже тело мужчины извлекли из водоема.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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