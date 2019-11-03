В Ярвамаа увеличилось количество краж на хуторах. Воровать стали столько же, сколько в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

В прошлом году было зарегистрировано 44, а за 10 месяцев этого года уже 39 случаев краж с хуторов Ярвамаа.

Примерно в половине случаев материальный ущерб составил более 500 евро, в 15% — более 5000 евро.

Как правило, несут то, что лежит на видном месте. Для этого не надо даже ничего взламывать. Лишь одна четвертая часть краж совершается со взломом.

Общая тенденция краж с хуторов при этом показывает спад. Если в 2014 году полиция зарегистрировала 570 случаев, то уже в 2018 году — всего 275.