В Ярвамаа увеличилось количество краж на хуторах. Воровать стали столько же, сколько в Харьюмаа и Ида-Вирумаа(2)
За последние два года количество краж на хуторах в Ярвамаа увеличилось. Здесь стали воровать столько же, сколько в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, пишет Maaleht со ссылкой на данные охранной фирмы Rapid Security.
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