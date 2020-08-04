04.08.2020, 07:43
В Ярвамаа столкнулись велосипед и грузовик
Вчера в Ярвамаа произошло столкновение грузовика и велосипеда.
Вчера в Ярвамаа произошло столкновение грузовика и велосипеда.
Авария произошла в 14:15 возде Пикк, 29 в деревне Ярва-Яани в Ярвамаа, где 58-летняя женщина на велосипеде, выезжая с второстепенной дороги, врезалась в двигавшийся по главной дороге грузовик Volvo с прицепом, которым управлял 51-летний мужчина.
Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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