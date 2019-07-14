14.07.2019, 08:40

В Ярвамаа пьяный водитель мопеда врезался в фуру


rus.delfi.ee
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Veokid linnas.
Veokid linnas. Foto: Siim Lõvi

13 июля, примерно в 14:30 произошла авария в Ярвамаа, в волости Тюри.

Как сообщает полиция, на 17 километре Тюри-Аркма 57-летний мужчина на мопеде Kymco, выезжая со второстепенной на главную дорогу, врезался в грузовую машину Scania R420.

Удар пришелся на заднее колесо фуры. Водителя мопеда доставили в больницу.

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