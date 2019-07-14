14.07.2019, 08:40
В Ярвамаа пьяный водитель мопеда врезался в фуру
13 июля, примерно в 14:30 произошла авария в Ярвамаа, в волости Тюри.
13 июля, примерно в 14:30 произошла авария в Ярвамаа, в волости Тюри.
Как сообщает полиция, на 17 километре Тюри-Аркма 57-летний мужчина на мопеде Kymco, выезжая со второстепенной на главную дорогу, врезался в грузовую машину Scania R420.
Удар пришелся на заднее колесо фуры. Водителя мопеда доставили в больницу.
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