В Ярвамаа пьяный водитель мопеда врезался в фуру

Как сообщает полиция, на 17 километре Тюри-Аркма 57-летний мужчина на мопеде Kymco, выезжая со второстепенной на главную дорогу, врезался в грузовую машину Scania R420.

Удар пришелся на заднее колесо фуры. Водителя мопеда доставили в больницу.