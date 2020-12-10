В Ярвамаа при прыжке с параплана погиб парашютист

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Максима Корзина, трагический случай произошел, когда парашютист спрыгнул с параплана примерно с высоты 300 метров.

"По предварительной информации у него не раскрылся парашют. Мужчина получил при падении настолько серьезные травмы, что скончался на месте", — сказал Корзин.

На данный момент известно, что погибший был опытным парашютистом и это был его второй прыжок за сегодняшнее утро.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция начала делопроизводство. "Парашют будет отправлен на экспертизу и следствие должно выяснить, почему парашют не раскрылся", — добавил Корзин.

Уголовное делопроизводство будет начато по статье о причинении смерти по неосторожности